İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Eskişehir’deki orman yangınında hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri için AKUT İzmir Yerleşkesi ’ne taziye ziyaretinde bulundu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen ve İzmir’in en büyük AKUT yerleşkesi olan merkezde gerçekleşen ziyarette, AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ve gönüllüler Başkan Kınay’ı karşıladı. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Helil Kınay, yaşanan kayıpların tarifsiz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hiç yaşanmaması gereken bir durum. Söylenecek söz yok. Ne konuşursak konuşalım, herkes canhıraş bir şekilde yangını söndürmeye çalıştı. Başsağlığı diliyorum. Tek dileğim bu yangınların bir an önce sona ermesi.”

Afetlere karşı dayanıklılığın artırılması gerektiğini vurgulayan Kınay, Karabağlar’da yapılacak çalışmalara dair şunları kaydetti:

“Sizler bu işin uzmanısınız. İzmir, geçmişte büyük yangınlar yaşadı ve elimizde çok az doğal alan kaldı. Karabağlar’da neler yapılabileceğini birlikte değerlendirmek istiyoruz. Bu görüşmeler, daha büyük adımların önünü açacaktır. El birliğiyle bu süreci büyütmek istiyoruz.”

Karabağlar Belediyesi ve AKUT işbirliği ile başlatılan Mahalle Afet Gönüllüsü Eğitimleri, afetlere hazırlık konusunda örnek teşkil ediyor. Başkan Kınay, bu çalışmaların İzmir geneline ve ardından tüm Türkiye’ye yayılmasını hedeflediklerini belirtti: “Artık sadece başsağlığı mesajları paylaşmak yeterli değil. Sonuçları değiştirmek zorundayız. Elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Bu acılara alışmamalı, alıştırmamalıyız. Hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluk.”

Afet bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Kınay, kişisel bir deneyimini de paylaştı.

AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, Karabağlar’ın afetlere hazırlık konusunda özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi. Ayrıca yangın bölgesine ait görüntüler eşliğinde bilgi paylaşımında bulundu.

Ziyaretin sonunda Başkan Helil Kınay’a, yangınlarda kullanılan bir AKUT tişörtü günün anısına hediye edildi.