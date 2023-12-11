Bağcılar Çınar Mahallesinden Muhtar adayı olan Hemşerimiz Murat Yerli, Bağcılar Kültür Merkezinde Hatay Reyhanlı Derneğiyle birlikte kahvaltıda buluştu.

Yerli Muhtar adaylığı açıklamasında kahvaltı programında, Hatay Reyhanlı Kültür ve yardımlaşma Derneğinin organizesinde, Çınar Mahallesi sakinleri, Bağcılarda ki Siyasi Parti temsilcileri Sivil toplum kuruluşların Başkanları ve Bayburtlu Hemşerilerimizle bir araya gelerek Azalarını ve Muhtar seçilmesi halinde Çınar Mahallesi için neler yapacağını anlattı.

Yerli konuşmasında:

Değerli Çınar Mahalleli Komşularım, Demokrasimizin bizlere vermiş olduğu en büyük gücü olan;

Seçme ve Seçilme yarışına bende Çınar Mahallemize var gücümle, samimi ve gönülden hizmet etmek için 31 Mart 2024'de yapılacak Yerel seçimlerde, Çınar Mahallesi Muhtar Adayı olarak adaylığımı açıklamış bulunuyorum, Mahallemizi İlçemiz Bağcılar'ın ve İstanbul'un en yaşanılır mahallesi yapmak için, Siz kıymetli komşularımın destekleri ile inşallah mahallemiz kazanacaktır.

Mahallemizin bütün sıkıntılarını, komşularımızın taleplerini en iyi bilenler olarak çözümlerimizi, projelerimizi sizlere seçim sürecince anlatıyor olacağız, Hizmet yarışımızın tanıtımında bizleri yalnız bırakmayan, Çınar Mahalleli komşularımıza ve bütün misafirlerimize gönülden teşekkür ederim. Bizlerin samimi azmi, heyecanı ve sizlerin destekleri ile inşallah kazanan Çınar Mahallemiz olacaktır. En kalbi duygularımla Saygı ve muhabbetlerimi arz ederim dedi.

Çınar Mahallesi Muhtar adayı Murat Yerliye Hatay Reyhanlı Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Plaket takdim etti.

Yerlinin adaylık açıklamasına, AK Parti Bağcılar İlçe Başkan yardımcısı, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Hatay Dernekler Federasyon Başkanı ve bir çok sivil toplum kuruluşu Başkanları, Çınar Mahallesi sakinleri katıldı.

Kahvaltı Programında Bayburtlu Sanatçı Musa Küçük türküleriyle renk kattı.