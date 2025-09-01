Tarihçi ve gazeteci Muharrem Değirmen, Türkiye’deki siyasi partilerin Doğu Türkistan’daki soykırıma sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi. “Filistin için meydanları dolduranlar, Uygur Türkleri için neden susuyor?” diye sordu.BURSA (İGFA) - Tarihçi, gazeteci ve yazar Muharrem Değirmen, Türkiye’deki siyasi partilerin ve toplumun Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik soykırıma sessiz kalmasını eleştirdi.

Uzun yıllardır Uygur Türklerinin haklarını savunan Değirmen, “Filistin için mitingler düzenleniyor, ama iş Doğu Türkistan’a gelince sessizlik hakim. Çin’le ekonomik ilişkiler vicdanın önüne geçti” dedi.

“ÇİFTE STANDART VİCDANI YARALIYOR”

Muharrem Değirmen, Filistin davasına destek verilirken Doğu Türkistan’ın görmezden gelinmesini “Arap milliyetçiliğine dayalı siyaset” olarak nitelendirerek, “Uygur Türkleri, kimlikleri ve inançları uğruna toplama kamplarında, zorla kısırlaştırma ve asimilasyonla yok ediliyor. Bu bir soykırım, ama Türkiye’de menfaatler kardeşliğin önüne geçti” dedi.

Medyanın Doğu Türkistan’ı yeterince gündeme taşımadığını belirten Değirmen, “Sessizlik alışkanlığa dönüşüyor, bu da zulmün devamına hizmet ediyor” dedi.

Türk milletine çağrıda bulunan Değirmen, “Mazlumun dini, dili olmaz. Filistin’e sahip çıktığımız gibi Doğu Türkistan’a da sahip çıkmalıyız. Tarih, bu sessizliği affetmeyecek” diyerek sözlerini tamamladı.