Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride ÜstündağÇorum’da düzenlenen İsmail Eren Alıcı Küçükler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda karma maçlarda Türkiye Üçüncüsü, çift kız maçlarında Türkiye Beşincisi, Ferdi Maçlarda ise Türkiye Sekizincisi oldu. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla gururlandırmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları09-13 Nisan’da Çorum’ da gerçekleştirilen İsmail Eren Alıcı Küçükler Takım ve Türkiye Şampiyonasına katıldı. 490 sporcunun katıldığı turnuvada Büyükşehir Belediye sporcusu Aybige Feride Üstündağönemli dereceler elde etti.

ÜSTÜNDAĞ’DAN ÜÇ AYRI BAŞARI

Şampiyona kapsamında Üstündağ,110 sporcunun katıldığı karma maçlarda Türkiye Üçüncüsü, 62 sporcunun katıldığı çift kızlar kategorisinde Türkiye Beşincisi, 126 sporcunun katıldığı ferdi maçlarda ise Türkiye Sekizincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

BAŞKAN ARAS: “SPORCULARIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATIYOR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çorum’da düzenlenen şampiyonadaönemli dereceler elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ve antrenörüHale Balım Üstündağ’ı kutladı.

Başkan Aras, “Muğla’mızın sporcuları her geçen gün daha büyük başarılara imza atıyor.Çorum’da düzenlenen İsmail Eren Alıcı Küçükler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Büyükşehir Belediyemizin sporcusu Aybige Feride Üstündağ, üç farklı kategoride elde ettiği derecelerle bizleri gururlandırdı.Bu başarıda emeği geçen başta masa tenisi sporcumuzAybige Feride Üstündağ ve antrenörüHale Balım Üstündağ olmak üzere herkesi yürekten kutluyorum.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdürecek, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

