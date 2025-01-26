Samsun’da düzenlenen 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları, hem bireysel hem de takım kategorilerinde üstün performans sergileyerek büyük bir gurur kaynağı oldu.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Samsun’da düzenlenen şampiyonada bireysel ve takım olarak 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı ve başarılı sporcular, Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Samsun’da gerçekleşen 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’ndaMuğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney bireysel kategoride Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Songül Lök aynı kategoride gümüş madalya ile ikinci oldu.2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda yarışarak başarı elde eden ve baraj puanlarını geçen Emircan Haney, Hazal Burun ve Songül Lök Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

U-21 takımında ise Ecesu Demircan, Duru Kaya ve Tanem Topuz’dan oluşan bir diğer takım Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.