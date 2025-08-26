Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşların dinlenebileceği, çocukların güvenle vakit geçirebileceği ve kentin estetiğini güçlendiren yeşil alanlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Muğla’ya toplam 441 bin 764 metrekare yeşil alan kazandırıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla genelinde yapılan çalışmalarla yeşil alan miktarı 349 bin 847 metrekareden 791 bin 611 metrekareye çıkarıldı. Bu kapsamda kent, 441 bin 764 metrekarelik artışla yaklaşık iki kat daha fazla yeşil alana kavuştu.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Muğla’da, park, bahçe, yol ve kavşak düzenlemeleriyle şehrin çehresi yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda Muğla üretim kooperatiflerinde kadınların ürettiği çiçekleri kullanarak hem estetik hem de ekonomik katkı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Bektaş Kent Belleği’nin yanında yeni bir park yapılması için çalışmalara başladı. İhalesi tamamlanan parkın yapımına başlanırken, ikinci parkın da hayata geçirilmesiyle birlikte kente iki yeni park kazandırılmış olacak. Park alanlarında çocuk oyun grupları, oturma alanları, bitki heykelleri ve dinlenme alanları yer alacak.

YEŞİL ALANLAR ARITMA SUYU İLE SULANIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, altyapıya yaptığı yatırımlarla kurduğu modern arıtma tesislerinden elde edilen geri dönüştürülmüş suları yeşil alan sulamalarında kullanıyor. Menteşe’deki yeşil alanların yüzde 90’ı Atık Su Arıtma Tesisi’nden sağlanan su ile sulanırken, diğer ilçelerde de arazözlerle taşınan arıtma suyu sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Kentteki yeşil alan çalışmalarında su tasarrufu ön planda tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi, geri dönüştürülmüş su kullanımının yanı sıra Kurakçıl Peyzaj uygulamalarını da yaygınlaştırıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 67 bin 683 metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj düzenlemesi yapıldı. Yöresel bitkilerle birlikte doğal taşların kullanıldığı bu uygulamalar, suyun en az düzeyde tüketilmesini sağlarken estetik bir görünüm de sunuyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadın üreticilerin emeğiyle yetiştirilen çiçeklerin arıtma sularının yeniden kullanılması ve kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla hem doğayı koruduğunu, hem de kentimize estetik değer kattığını ifade ederek, "Muğla’nın her köşesinde vatandaşlarımızın nefes alacağı, çocuklarımızın güvenle oynayacağı yeşil alanları artırmaya devam edeceğiz" dedi.