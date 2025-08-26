Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında yaz tatilinde 40 gün sabah namazına giderek bisiklet almaya hak kazanan Meram’daki çocuklara bisikletlerini hediye etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında şehir merkezinde hak sahibi çocuklara bisiklet dağıtımı devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında yaz tatilinde 40 gün sabah namazına giderek bisiklet almaya hak kazanan Meram’daki çocuklara bisikletlerini hediye etti.

Meram Gödene Hicret Camii ve Gödene Ensar Camii’nde çocukların sevincine eşlik eden Başkan Vekili Uzbaş, çocukların 40 gün boyunca sabah namazında camileri şenlendirdiğini ifade etti. Medeniyetimizde camilerin hayatın merkezi olduğunu vurgulayan Uzbaş, “O 40 günkü disiplinle inşallah hayatımız boyunca camilerimize gelerek camilerimizi şenlendireceğiz. Bu vesileyle kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamını da sizlere iletiyorum” dedi.

Yaz tatilinde 40 gün boyunca sabah namazına gelen çocuklar da bisikletlerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.