Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde devam eden kar yağışlarına 21 araç ve 36 personelle müdahale ederek yolları ulaşıma açtı.MUĞLA (İGFA) - Havaların soğuması ile Muğla genelinde Menteşe, Kavaklıdere, Seydikemer, Ula, Dalaman, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından kapanan yolları açarak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yılanlı Grup yolu, Köyceğiz Otmanlar-Karaçam, Dalaman Darıyeri Çöğmen, Kavaklıdere Ortaköy-Nebiler, Seydikemer Yayla, Söğütlüdere Burdur İl sınırı, Fethiye Nif yolu, Ula Turgut Kavakçalı yollarında 21 araç 36 personelle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İl genelinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kardan etkilenen yolların tamamı ulaşıma açıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras il genelinde ekili olan kar yağışları sonrasında kapanan yolların Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldığını ve vatandaşlarının mağdur olmaması için çalıştığını belirtti.