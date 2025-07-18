Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesine bağlı Dipsiz ve Taşkesik mahallelerini birbirine bağlayan yolda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın kırsal bölgelerinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Yatağan’ın Dipsiz ve Taşkesik mahallelerini birbirine bağlayan yolda 4 milyon 363 bin 200 TL maliyetle başlattığı yenileme çalışmaları tamamlandı. Bin 300 metre uzunluğundaki yolda zemin düzenleme çalışması, plentmiks temel tabakası serimi ve sathi kaplama çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

Serkan Karakuş: “Gayet İyi Bir Hizmet, İyi Bir Yatırım Oldu”

Yeşilbağcılar Mahalle sakini Serkan Karakuş, “Daha önceden yolumuzun çok sıkıntısı vardı, delik deşik haldeydi. Yolumuzun yenilenmesinden gayet memnunuz. Gayet iyi bir hizmet, iyi bir yatırım oldu.” dedi.

Murat Ali Karataş: “Yolumuz Yenilendikten Sonra Çok Güzel Oldu”

Nebiköy Mahalle Muhtarı Murat Ali Karataş, “Yolumuz altyapı çalışmalarından dolayı çok bozulmuştu. Yatağan’a ulaşım bakımından bu yol çok kullanılıyor. Civar köyler de bu yolu kullanıyor. Yolumuz yenilendikten sonra çok güzel oldu. Başkanımız Ahmet Aras’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

İpek Dela Aydın: “Yenileme Çalışmalarımızı Tamamladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yatağan ilçesine bağlı Dipsiz ve Taşkesik mahallelerini birbirine bağlayan yolda yenileme çalışmalarımızı tamamladık. 4 milyon 363 bin liralık bir yatırım bütçesiyle tamamlanan yolumuzun tüm mahalle halkına hayırlı olmasını diliyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırma ve ulaşım altyapısını güçlendirme yönündeki vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.