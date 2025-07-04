Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas ve Fethiye’de çıkan yangınlar üzerine tüm birimlerin izinlerini iptal ederek teyakkuza geçti. Elektrik hatlarından kaynaklanan yangınlara karşı dağıtım şirketlerinin denetlenmesini talep etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Milas ve Fethiye ilçelerinde çıkan orman yangınları, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni harekete geçirdi.

Ülke genelinde İzmir, Hatay, Antalya, Sakarya, Bursa, Mersin ve Uşak’ta devam eden yangınların ardından, Muğla Büyükşehir ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, tüm birimlerin izinlerini iptal ederek teyakkuz haline geçti. İtfaiye, Afet İşleri, MUSKİ, Fen İşleri ve AKOM birimleri, olası yangınlara karşı hazır hale getirildi.

BAŞKAN ARAS’TAN ELEKTRİK HATLARI UYARISI

Başkan Aras, özellikle İzmir’de 8 gündür devam eden ve yerleşim alanlarını tehdit eden yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığını hatırlatarak, özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

Başkan Aras, “İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yangınların insan kaynaklı veya sabotaj olmadığını, elektrik hatlarından çıktığını belirtti. Şirketler, gerekli yatırımları yapmalı ve vatandaşların can güvenliği için acil önlem almalı” dedi.

Muğla’da geçmiş yıllarda yaşanan büyük yangınlardan edinilen tecrübeyle tüm birimlerin hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Başkan Aras, bölgedeki inşaat, hafriyat, mermer firmaları ve iş makinesi sahiplerine de olası yangınlarda destek çağrısı yaptı.

Yangınların doğayı yok ettiğini belirten Başkan Aras, “Ülkemizin farklı şehirlerinde devam eden yangınlar, en değerli mirasımız olan doğayı karartıyor. İzmir’deki yangınlar canımızı yakıyor. Yangınlar afete dönüşmeden önlenmeli, tüm kurumlar üzerine düşeni yapmalı” diyerek, yangınlarda hayatını kaybeden orman personeli ve vatandaşlara başsağlığı diledi.