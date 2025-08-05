Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden 330 bin metrekarelik vahşi depolama alanını rehabilite ederek doğaya kazandırdı. Bodrum’un Torba ve Peksimet Mahallelerinde devam eden çalışmalarla birlikte 406 bin 600 metrekarelik alanın da rehabilite edilerek ağaçlandırılması hedefleniyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da il genelinde çevreyi tehdit eden vahşi depolama alanlarını rehabilite eden Muğla Büyükşehir Belediyesi bu alanları yeniden doğaya kazandırmaya devam ediyor. Menteşe, Marmaris, Kavaklıdere, Milas ve Bodrum’un Gündoğan ve Mumcular Mahalleleri başta olmak üzere pek çok noktada yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 330 bin metrekarelik alan rehabilite edildi.

BODRUM’DA 406 BİN 600 METREKARELİK ALAN DAHA YEŞİLLENDİRİLECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Torba ve Dereköy (Peksimet) Mahallelerinde yer alan iki büyük vahşi depolama sahasında hafriyat çalışmalarıyla rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, il genelinde doğaya kazandırılan toplam alan 736 bin 600 metrekareye ulaşacak. Bu da yaklaşık 163 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın atıklardan arındırılarak yeşil alan haline getirilmesi anlamına geliyor. Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarıyla hem doğal dengeyi koruyor hem de gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefliyor.

KATI ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyon çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Bodrum’un Torba Mahallesinde yapımını tamamladığı Katı Atık Transfer İstasyonunu Ağustos ayı itibariyle faaliyete geçirdi. İlçe belediyeleri tarafından getirilen evsel nitelikli atıklar bu istasyonda toplanarak Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli depolama ve enerji üretim tesislerine transfer ediliyor.

Toplanan atıklar, ön işlem tesislerinde ayrıştırılırken geri dönüştürülebilir materyaller ekonomiye kazandırılıyor, kalan atıklar ise çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediliyor.