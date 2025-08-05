Ordu Büyükşehir Belediyesi turizme açılan ’Fener Adası’na sefer saatlerinde değişiklik yapıldı. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini toplayan Fatsa Fener Adasına günde 4 sefer düzenlenecek. ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu ilinde var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik cazibeli mesire alanlarının arttırılması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Ordu’ya yeni turizm destinasyonları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm hayatına katkı sağlayacak olan Fatsa Fener Adası için yeni sefer saatleri belirledi.

FATSA FENER ADASI İÇİN YENİ SEFER SAATLERİ

Açıldığı günden bu yana binlerce yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan Fatsa Fener Adası’nda sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni yapılan düzenleme ile her gün saat 13-15-17 ve 19 saatleri arasında seferler düzenlenecek.

KAFETERYA İMKÂNI SUNULUYOR

Fatsa Adası’nda kayalık üzerine oluşturulan ahşap zemine yaklaşık 150 kişilik açık alan, oturma alanı, kafe, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktası inşa edildi. Adada ayrıca Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTUR A.Ş. tarafından kafeterya hizmeti de veriliyor. Doğaya uygun olarak yapılan teras üzerinde tescilli Ordu ürünleri olan Ordu tostu, simit, poğaça, sıcak ve soğuk içecekler satışa sunuluyor.