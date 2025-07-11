Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren sivrisinek, karasinek, bit, pire ve kene gibi hastalık taşıyıcı canlılara (vektörlere) karşı mücadelesini sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 ilçede kapsamlı bir seferberlik başlatıldı.

Veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan teknik ekip ile sertifikalı 241 personel ve 61 araçla yürütülen çalışmalar, insan sağlığını tehdit eden vektörlerin salgın hastalıklara yol açmayacak şekilde kontrol altında tutulmasını amaçlıyor.

EKİPLER VATANDAŞLARI UYARIYOR!

Özellikle durgun sularda üreyen sivrisineklere karşı vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları da devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan uyarılarda; foseptik kapaklarının kapalı tutulması, kova, leğen, el arabası gibi su biriktiren kapların ters çevrilmesi veya üzerlerinin kapatılması, süs ve sulama havuzlarındaki suların düzenli olarak yenilenmesi, saksı altı tabaklarındaki suların boşaltılması gibi önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca mezarlıklarda ağzı açık şekilde bırakılan şişe ve su kaplarının da sivrisinek üremesine neden olabileceği hatırlatılıyor.

Karasineklerle mücadelede ise gübre, açıkta bırakılan çöpler ve toplanmayan meyve gibi organik atıklara dikkat çekilirken; bit, pire ve kene gibi parazitlerin ise ev hayvanlarına düzenli dış parazit uygulaması yapılmaması durumunda yayılabileceği ifade ediliyor.

Vektörle mücadele ekipleri aynı zamanda mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, hem bilgilendirme yapıyor hem de yerel destekle mücadeleyi daha etkin hale getiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak adına yaz boyunca vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında artış gösteren vektör kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi: “Vektörle mücadele, özellikle yaz aylarında halk sağlığı açısından hayati bir önem taşıyor. Sivrisinekten karasineğe, bit ve keneye kadar tüm vektörlerle mücadelemizi bilimsel veriler ışığında, sahada aktif görev yapan 241 personelimizle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli hareket etmesi de büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz 13 ilçemizde büyük bir özveriyle çalışırken, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizin desteğiyle bu mücadeleyi daha etkili hale getiriyoruz. Amacımız, Muğla’mızda sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçmesini sağlamak.”