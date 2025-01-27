Muğla Büyükşehir Belediyesi tarihi Gözcüleri Evi’nin kapılarını ‘Sosyal Hizmet Atölyesi’ olarak vatandaşlara açtı.MUĞLA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi açılışını yaptığı tarihi Gözcüler Evi’nde çocuklar için atölye çalışmalarına devam ediyor. Gözcüler Evi’nde; Yaratıcı Drama, Masal Anlatıcılığı, İngilizce, Satranç, Resim, Heykel, Mozaik, Seramik, Ahşap Boyama, Kâğıt Sanatları ve Müzik Atölyesi gibi farklı atölye çalışmaları ile çocuklar eğlenirken öğreniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Atölyeleri ile il genelinde Menteşe’de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Gözcüler Evi, Bodrum’da Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde çocuklar, kadınlar, engelliler için Yaratıcı Drama, Masal Anlatıcılığı, İngilizce, Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları, Müzik, Resim, Heykel, Mozaik, Seramik, Ahşap Boyama, Kağıt Sanatları ve Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri gibi geniş bir yelpazede uzmanlarla çalışmalar düzenleniyor. Katılımcılar bu sayede hem keyifli vakit geçiriyor hem de farklı alanlarda gelişme fırsatı buluyor.

Toplamda 2 bin 346 vatandaşın üye olduğu atölyelerin açılışından bu yana Menteşe’de 8 bin 237 ve Bodrum’da 4 bin 328 kişi atölyelerden faydalanma imkânı buldu.

Gözcüler Evi Yolu Renklendi

Muğla’nın gözde sokaklarından birinde yer alan Gözcüler Evi, çocukların yeni favorisi oldu. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Gözcüler Evi yolu, çocukların da en sevdiği oyunlardan olan sek sek ile renklendi. Yol tarifi için kullanılan bu yöntem çocukların yeni eğlencesi oldu.