Muğla Büyükşehir Belediyesi gençlerin yerel yönetimde ve kent yaşamında aktif rol almasını sağlamak amacıyla Gençlik Meclisi oluşturuyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yerel yönetim süreçlerine doğrudan katılımını sağlamak, fikirlerini ifade edebilecekleri ve projelerini hayata geçirebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla önemli bir adım attı. Gençlerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını hedefleyen "Gençlik Meclisi" projesi, Haziran Ayı Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni kurulacak Gençlik Meclisi, kentte yaşayan gençlerin yerel yönetime katılımını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda demokratik süreçlerde deneyim kazanmalarına da olanak tanıyacak. Bu platform sayesinde gençler, kent yaşamına dair önerilerini ve eleştirilerini doğrudan yönetime iletebilecek, sosyal, kültürel, çevresel ve eğitim alanlarında kendi projelerini geliştirme fırsatı bulacak.

MUĞLA GENÇLİK MECLİSİ 70 GENÇLE KURULUYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla Muğla Gençlik Meclisini kuruyor. Meclis, toplam 70 genç üyeden oluşacak ve üyeler, Belediye Meclisi’nin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından başvuru yapan adaylar arasından belirlenecek.

Gençlik Meclisi’nin oluşturulmasında temsil çeşitliliği ve adil katılım ilkeleri gözetilecek. Üyelik yapısında şu kontenjanlar esas alınacak: Yüzde 40 oranında Muğla’da bulunan liseler ve üniversitelerde eğitim gören öğrencilerden, yüzde 20 oranında Muğla’daki gençlik odaklı sivil toplum kuruluşları ile gençlik yapılanmalarından, yüzde 10 oranında kamu kurumlarının gençlik temsilcilerinden, yüzde 30 oranında, bağımsız olarak başvuran, Muğla’da ikamet eden gençlerden seçilecek.

Gençlik meclisine, Muğla il sınırları içerisinde ikamet eden 15-30 yaş arasındaki gençler başvuruda bulunabilecek. Üyelik başvuruları, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet adresi www.mugla.bel.tr üzerinden yayınlanan form aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen gençlerin formu eksiksiz şekilde doldurarak sisteme iletmeleri yeterli olacak.