Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, sanatı gençler ve çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nınçocuk korosu bölümünde eğitim alan öğrenciler, çeşitli müzik disiplinleriyle tanışarak yeteneklerini geliştiriyor. Çok sesli orkestra eğitimi, çocukların müzik teorisini ve pratikte nasıl birlikte çalışacaklarınıöğrenmelerini sağlıyor. Konserlere hazırlanan bu öğrenciler, hem sahne heyecanını hem de sanatı daha derinlemesine keşfetme fırsatını buluyor. Çocuk korosunda 59 öğrenci eğitim görüyor.

Konservatuvar 266 Mezun Verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 90 öğrencisini mezun etti. Kuruluşundan bu yana eğitimdeki başarısını her geçen yıl daha da artıran konservatuvar, toplamda 266 mezun verdi. Konservatuvarın çeşitli bölümlerinde 4426öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler, yeteneklerine göre farklı alanlarda eğitim alarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Çocuk Korosu Şefi Erman Varol; “Koromuzla konserler veriyor, festivallere katılıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu Şefi Erman Varol “Konservatuvarda ikinci yılım. 59 kişilik öğrenci grubumuz var. Konserlerimiz devam ediyor. Festivallere katılıyoruz. Daha önce katıldığımız festivallerde aldığımız ödüller var. Çalışmalarımızı çok sesli olarak devam ediyoruz. Bizlere bu imkanı sunun Büyükşehir Belediye Başkanımı Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuk Korosu öğretmeni Müge Sude; “Çocuklara koroyu ve şarkı sanatı öğretmeye çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu öğretmeni Müge Sude Turgut “Derslerimizde çocuk repertuvarı üzerinden ilerliyoruz. Önemli sanatçılarımızın bestelerini seslendiriyoruz. Çocuklara koroyu ve şarkı söyleme sanatınıöğretmeye çalışıyoruz.” dedi.

Çocuk Korosu solfej öğretmeni Hakan Oral; “Müzikal, nota, melodik nota okuma, ritim eğitimlerini veriyoruz.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu solfej öğretmeni Hakan Oral; “Öğrencilerimizin solfej öğretmeniyim. Müzikal, nota, melodik nota okuma, ritim eğitimlerini veriyoruz. Böyle olanakları sağlayan Ahmet Aras Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aras; “Hemşehrilerimize her alanda hizmet ediyor, kültür ve sanatla büyüyen nesiller yetiştiriyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşların kültürel birikimine, eğitimine katkı sağlamak için Büyükşehir konservatuvarının birçok alanda faaliyette olduğunu söyledi ve bu eğitimlerin de konserler, tiyatro oyunları ile meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

Başkan Aras; “Muğlamız için kültür ve sanatın şehri diyoruz. Geçmişten günümüze getirdiği zenginlikleri, dünyaya ve ülkemize kazandırdığı değerleri ile Muğla turizmde, tarımda olduğu kadar kültür ve sanatta da marka bir kent. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatla iç içe nesiller yetiştirmek, hemşehrilerimizin yeteneklerini keşfetmesini sağlamak, entelektüel birikimlerini arttırmak için konservatuvarımız birçok branşta eğitimlerine devam ediyor. Alanlarında uzman eğitmenlerimizle belki de geleceğin balerinleri, ses sanatçıları, tiyatrocuları Büyükşehir konservatuvarı çatısı altında yetişiyor. İl genelinde konservatuvarımız eğitimler sonrası konserler vermeye, tiyatro oyunları sergilemeye başladı. Hemşehrilerimize her alanda hizmet etmeye, kültür ve sanatla büyüyen nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.” dedi.