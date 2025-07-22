Muğla Milas Belediyesi ve Milas Kent Konseyi iş birliğinde sevimli can dostları yeni ve sıcak yuvalarına kavuşturmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor.MUĞLA (İGFA) - Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi’nin Milas Kent Konseyi ile birlikte hayata geçireceği proje ile minik dostlarımıza güvenli ve kalıcı yuva edinmesi sağlanacak.

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve sahipsiz kalan dostlarımızın yuva bulmalarını sağlamak amacıyla önemli bir adım atan Milas Belediyesi hayata geçireceği projeyle barınaktaki ve sokaktaki sokak hayvanı popülasyonunun azaltılması ve sahiplenme oranlarının artırılmasını hedefliyor.

PROJEYE ÖZEL İNSTAGRAM HESABI AÇILDI…

Proje doğrultusunda sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız için Milas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bakım ve tedavi işlemleri için Geçici Hayvan Bakımevinde misafir ettiği sahipsiz hayvanların görselleri ve bilgileri açılan milashayvanbarinagi instagram hesabından paylaşılarak sıcak yuvalara kavuşması sağlanacak.

SAHİPLEN YUVA OL …

Açılan instagram hesabından sevimli dostlarımızın ırk, cinsiyet, isim, yaş ve fotoğrafları hazırlanacak olan görsellerle paylaşılacak. Sahiplenilecek sevimli dostlarımızın mikroçipleri takılarak kısırlaştırmaları, kuduz aşıları ve iç-dış parazit ilaçlamaları da yapılacak. Proje hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Milas Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’nı ziyaret edebilecek.