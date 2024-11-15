2024 yerel seçimlerde Muğla’nın Menteşe ilçesi Belediye Başkanı seçilen; Muğla il genelinin ilk ve tek kadın belediye başkanı olan Gonca Köksal, Menteşe’yi 12 ay turizme hazırlıyor.AjansCANKA (MUĞLA İGFA)

2024 yerel seçimlerde Muğla’nın Menteşe ilçesi Belediye Başkanı seçilen; Muğla il genelinin ilk ve tek kadın Belediye Başkanı olan Gonca Köksal, Menteşe’yi 12 Ay Turizme hazırlıyor.

AjansCANKA Yetkilisi ve İGFA Haber Ajansı Muğla İl Temsilcisi Gazeteci Ata Sevgi; Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’a, bir tanışma ziyareti gerçekleştirdi. Gazeteci Sevgi Başkan Köksal’a bir sürpriz yaparak, ünlü Atatürk Ressamı Üstad Etem Çalışkan’ın 1969 yılı çizimi olan, Atatürk’ün imzasının da yer aldığı portresinin isme özel hazırlanmış baskı örneğini, “Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı ve ikinci yüzyılının 1. Yılı” armağanı olarak, Başkan Köksal’a sundu.

Ziyaretten oldukça memnun kalan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal sohbet arasında Muğla’da 12 ay turizm potansiyeli olduğuna dikkat çekerek; “ Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda kurulan “Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu” turizmde yenilikçi projelere öncülük edecek, sektörün ihtiyaç duyduğu veri ve analizleri sağlayacak, sürdürülebilir turizm politikaları geliştirecek bir oluşumdur.

MENTEŞE KÜLTÜRÜ TARİHİ VE DOĞASIYLA TURİZMDEN PAYINI ALMALI

İlimizin sahip olduğu kültürel zenginlikleri, tarihi mirası ve doğal güzellikleri koruyarak geliştirmeyi, sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla geleceğe taşımayı sağlayacaktır. Bu platform sayesinde turizm sektörü daha ileriye taşınacak, Muğla dünya turizminde daha güçlü bir konuma yerleşecektir. Menteşe olarak biz, doğrudan deniz güneş gibi tatil turizmine uzak gibi görünsek te, Menteşe’nin kültürü, tarihi ve doğal güzelliklerini turizme sunarak, bizim de Muğla geneli 12 ay sürdürülebilir turizmde yerimizi alacağımıza inanıyorum.” dedi.