Ramazan Ayı’nın manevi iklimini yaşatmak ve dayanışma duygusunu güçlendirmek amacıyla iftar programları gerçekleştiren Dalaman Belediyesi, binlerce vatandaşı iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediyesi, geleneksel hale getirdiği iftar yemeği programına bu yıl da devam ediyor. 10 Mart Pazartesi Narlı Mahallesi’nde başlayan ve 11 farklı mahallede organize edilen iftar programına bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İftar yemeklerine Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Kural, CHP İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılıyor.

Her yaştan vatandaş, iftar sofralarında Belediye Başkanı Sezer Durmuş ile bir araya geliyor. Elleriyle yemek ikramında bulunan Durmuş, vatandaşlarla sohbet edip talepleri de dinliyor.

BAŞKAN DURMUŞ; “DAYANIŞMA RUHUNU GÜÇLENDİRDİK”

İftar programının 28 Mart Cuma günü Dalaman Kültür Merkezi’nde düzenlenecek toplu iftar yemeğiyle son bulacağını kaydeden Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, tüm vatandaşları toplu iftar yemeğine davet etti.

Durmuş; “Mübarek Ramazan Ayı’nın manevi iklimini ilçemizde en güzel şekilde yaşıyoruz. Dalaman Belediyesi olarak geleneksel hale gelen iftar programını bu yılda devam ettiriyoruz. 10 Mart’ta Narlı Mahallemizden başlattığımız iftar programını her akşam farklı mahallemizde sürdürdük. Dayanışma ruhunun güçlendiği bu sofralarda ekmeğimizi paylaşıp dualarımızı yaptık. 7’den 70’e her yaştan vatandaşımızla kucaklaştık. Onların taleplerini dinledik. Birlik, beraberlik ve paylaşmanın güzelliğini yaşadığımız bu mübarek ayda, sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı ise 28 Mart Cuma günü Dalaman Kültür Merkezi’nde düzenleyeceğimiz toplu iftar programına davet ediyorum. Bugüne kadar iftar sofrasında bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.