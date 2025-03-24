Çalışanların Ramazan Bayramı’na dair ekonomik koşullarını ve tercihleri anket çalışmasıyla ortaya çıktı. Anketin, “Ramazan Bayramı’nda tatil planınız var mı?” sorusuna çalışanların yüzde 79’u “Hayır”, yüzde 21’i ise “Evet” yanıtını verdi. Tatile gitmeyi düşünenler içerisinde evli-bekar oranı eşit oldu.İSTANBUL (İGFA) - Eleman.net’in gerçekleştirdiği anket çalışmasında çalışanların yüzde 79’u, Ramazan Bayramı’nda tatile gitmeyi düşünmediğini belirtti.

Yapılan anketteki sonuçlar tercih ve koşulları ortaya çıkardı.

“Tatilde harcamayı düşündüğünüz bütçenin aylık gelirinize göre oranı nedir?” sorusuna, çalışanların yüzde 52'lik büyük çoğunluğu, aylık gelirlerinin yüzde 10'undan daha az pay ayıracaklarını belirtirken, katılımcıların yüzde 25’i yüzde 10-25 arası harcama planladı. Kalan yüzde 8’lik çalışan grubu da yüzde 50'nin üzerinde harcama yapmayı planlarken, Tatilde gitmeyi düşündüğünüz yer neresi?” sorusunda ise, yüzde 21 oranında “Otel, pansiyon, tatil köyü vb.”, yüzde 79 oranında da “Aile veya memleket ziyareti” cevapları verildi.

Anket çalışmasında yer alan “İş yerinizden bayram ikramiyesi aldınız mı?” sorusunu, çalışanların yüzde 81’i “Hayır” diye cevapladı.

Bu arada ikramiye alan çalışanların yüzde 49’u aldıkları ikramiyenin maaşlarının üçte birine denk geldiğine dikkati çekilirken, anketin son bölümünde ise “Bayram alışverişinde en fazla hangi bölümde harcama yapacaksınız?” sorusu soruldu. Bu soruya çalışanların yüzde 59’u “Gıda” cevabını verdi. Aynı soruyu katılımcıların yüzde 30’u “Giyim” diye yanıtlarken, yüzde 11’lik kesim ise “Seyahat” yanıtını tercih etti.

Anket sonuçlarını değerlendiren sektör temsilcilerinen Gökhan Duyarlar, ekonomik koşulların güçleştiği dönemlerde tatil harcamalarının da kısıldığını belirterek, "Şu an artan geçim masrafları karşısında çalışanların öncelikli tercihi tasarruf etmek oluyor. Bir diğer noktada bayram ikramiyesi çalışan memnuniyetinde önemli rol oynuyor. Özellikle manevi duyguların yüksek olduğu bu dönemlerde işverenlerin çalışanlarına destek olması, iş süreçlerine de pozitif olarak yansıyor. Önümüzdeki dönemde de ikramiye uygulamaları iş yaşamında ağırlığını koruyacak” diye konuştu.