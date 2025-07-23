Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FitchRatings’in 11 Temmuz 2025 tarihli raporunda 12. kez en yüksek kredi notu olan “AAA” ile değerlendirildi.MUĞLA (İGFA) - FitchRatings, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bağımsız finansal gücünü ölçtüğü SCP (StandaloneCredit Profile) değerlendirmesinde Muğla’yı “bbb(+)” seviyesinde değerlendirerek Türkiye’de ilk sıraya yerleştirdi.

Harcamaların sürdürülebilirliği, borç yönetimi ve likidite sağlamlığı gibi kriterlerdeki başarısı sayesinde Büyükşehir Belediyesi, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa ile birlikte kredibilitesi en yüksek büyükşehirler arasında yer almaya devam ediyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yerel yönetimler olarak şeffaf ve hesap verebilir anlayışla Muğlalı hemşehrileri için hizmet ürettiklerini; yaptıkları yatırım, projeler ve güçlü mali yapıları sayesinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından tam not almaya devam ettiklerini belirtti.

Başkan Aras; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FitchRatings 2025 Temmuz ayı içerisinde yayımlanan raporunda belediyemize yine en yüksek not olan AAA’yı verdiğini belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen, Büyükşehir'in güçlü mali yapısı ve şeffaf yönetim anlayışıyla yerel yönetimlerde en üst düzeydeki belediyeler arasında yer almaya, zirveyi paylaşmaya devam ettiğini söyledi. Başarının güçlü ekonomik yapımızın ve sürdürülebilir finans yönetimimizin en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Aras, Büyükşehir olarak kaynaklarımızı doğru planlıyor, yatırımlarımızı şehrimizin ve vatandaşlarımızın önceliklerine göre belirliyoruz. Muğla’mızda hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması için çalışmaya, Muğla Büyükşehir Belediyemizi de her platformda zirvede tutmaya devam edeceğiz” dedi.