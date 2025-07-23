Bursa'da Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri, Görükle, Dumlupınar, Balkan, Kurtuluş ve Kızılcıklı Mahalleleri’nde kurallara aykırı yerleştirilen tabelalarla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, çevre düzenini bozan çok sayıda tabela ve materyalleri kaldırdı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri, kent estetiğini bozan ve halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadelesini sürdürüyor.

Görükle, Dumlupınar, Balkan, Kurtuluş ve Kızılcıklı Mahalleleri’nde sabahın erken saatlerinde denetim yapan ekipler, cadde ve kaldırımları işgal eden, gelişigüzel yerleştirilmiş tabela, duba ve çevreyi kirleten materyalleri topladı.

Beş mahallede yürütülen çalışma kapsamında, Atatürk Bulvarı, Naim Süleymanoğlu Bulvarı, Üçoluk, Bahriye Üçok, Koza, Anafartalar, Gelibolu, Pamukkale, Zafer, Kızılırmak, Selanik, Fevzi Çakmak, Gülveren ve Üniversite Caddesi gibi güzergahlarda denetimler yapıldı.

Zabıta ekipleri, kaldırım ve yol kenarlarında bulunan, kent düzenini olumsuz etkileyen ve görsel kirlilik yaratan tabelaları topladı. Toplanan malzemeler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra belirlenen alanlara taşındı.