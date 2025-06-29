Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesine bağlı Dipsiz ve Taşkesik mahallelerini birbirine bağlayan yolda başlattığı yenileme çalışmalarıyla ulaşım güvenliğini arttırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Yatağan’ın Dipsiz ve Taşkesik mahallelerini birbirine bağlayan yolda 4 milyon 363 bin 200 TL maliyetle başlattığı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bin 300 metre mevcut zemin düzenleme çalışması ve plentmiks temel tabakası serimi tamamlanan yolda Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri sathi kaplama çalışmasına başlayacak.

BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞLARIN TALEBİNİ KARŞILADI

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yol çalışmaları bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, yatırımlarla birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.

MUHTAR KARAOĞLAN: “HIZLI BİR ŞEKİLDE YOLUN ÇALIŞMASINA BAŞLADILAR”

Yeşilbağcılar Mahalle Muhtarı Kahraman Karaoğlan, “Ahmet Başkanımıza yolumuzun yenilenmesi için talepte bulunduk. Sağ olsun ekipler yolumuzu yerinde incelediler; hızlı bir şekilde yolun çalışmasına başladılar. Bu yol çevre mahallelerde çok fayda sağlayacak. Çevre köylerdeki vatandaşlarda Yatağan’a kestirme olduğu için bu yolu kullanıyor. Çevre köyler de bu yol yenilendiği için çok mutlu. Herkes adına Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

MEHMET ALİ ÖZER: “BU YOLUN ÇOK ISTIRABINI ÇEKTİK AMA ARTIK MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Yolun yenilenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Mehmet Ali Özer, “Bu yolun çok ıstırabını çektik ama artık yenilendiği için mutluluğunu yaşıyoruz. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok güvenli ve konforlu bir yola kavuşuyoruz” dedi.