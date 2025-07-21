Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Hayatımın Ustasıyım” projesiyle kadınların teknik alanlardaki yetkinliklerini artırırken, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da güçlü bir farkındalık çalışmasına imza atıyor.

MUĞLA (İGFA) - Kadınların marangozluk, sıhhi tesisat, elektrik ve boyama gibi geleneksel olarak erkek mesleği olarak görülen alanlarda eğitim almasını sağlayan projede, katılımcılar dört hafta boyunca uygulamalı teknik eğitimler aldı. Program sayesinde kadınlar hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıpları kıran bir dönüşümün parçası oldu.

Eğitim programının son atölyesinde ise kadınlar, kadın-erkek eşitliğine dikkat çeken anlamlı bir çalışma yaptı. Belediye hizmet binalarında, sosyal tesislerde yer alan “bayan” ve “erkek” ibareli tabelalar, “kadın” ve “erkek” olarak güncellenmek üzere hazırlandı; böylece daha eşitlikçi bir dilin kullanımına yönelik önemli bir adım atıldı. Değiştirilen tabelalar farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait kafe ve restoranlarda da kullanılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Hayatımın Ustasıyım” projesiyle yalnızca teknik eğitim vermekle kalmıyor; aynı zamanda eşitlikçi, kapsayıcı ve toplumsal dönüşüme öncülük eden bir anlayışı da hayata geçiriyor.

Kursiyer Zeliha Çetin, “4 hafta önce başladığım kursların bugün son günü. Burada aldığımız eğitimler çok faydalı oldu. Evde de kullanabileceğimiz teknik bilgiler öğrendik. Özellikle biz kadınların pratikte böyle şeyler öğrenmesi hayatımızı kolaylaştırıyor” dedi.

Kursiyer Funda Çelen, “Bu atölyelerle elektrik, tesisat, boya ve marangozluk alanlarında eğitimler aldık. Öncelikle bu çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum. Bugün yaptığımız farkındalık çalışması da çok değerli. Kadın ve erkek arasında hiçbir zaman ayrımcılık olmamalı.” şeklinde konuştu.

Kendi Evinin Ustasına Dönüştü

Kursiyer Işıl Mutlu, projenin kendisi için sunduğu imkânların önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti: “ Aldığım eğitim sayesinde evde banyo rafı montajı yapmayı planlıyorum. Erkek işi olarak görülen bu alanlarda eğitim almak ve öğrendiklerimi uygulamak benim için çok kıymetli. Ayrıca 'bayan' ve 'kadın' kelimeleri arasındaki farkın farkında olan biri olarak, bu konuda gösterilen hassasiyeti çok anlamlı buluyorum. Bize bu imkânları sunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.”