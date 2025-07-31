Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçe, 574 mahallede vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaz aylarında artış gösteren vektör kaynaklı hastalıkların önüne geçmek amacıyla 13 ilçe, 574 mahallede vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle sivrisinek, karasinek, bit, pire ve kene gibi hastalık taşıma riski yüksek canlılara karşı yapılan çalışmalar, kent genelinde titizlikle yürütülüyor.

SİVRİSİNEKLER DURGUN SULARDA ÜRÜYOR, VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklıkların artması, sivrisinek ve diğer canlıların çoğalmasına zemin hazırlıyor. Özellikle sivrisinekler durgun sularda hızlı bir şekilde üreyerek çoğalıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerde yaptığı rutin ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra muhtarlar ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık veriyor. Bahçelerde bırakılan saksı altlıkları, su dolu kovalardan kullanılmayan lastiklere kadar birçok noktada üreyebilen sivrisineklere karşı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara detaylı bilgi veriliyor.

GECE VE GÜNDÜZ EKİPLERİ SAHADA

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, vektörle mücadele kapsamında hem gece hem gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde larva mücadelesi yapılırken, akşam saatlerinde ise uçkun mücadelesiyle çevredeki sivrisinek popülasyonunun azaltılması hedefleniyor. Kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler olduğu belirtilirken, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek şekilde uygulama yapılıyor.

MODERN TEKNOLOJİ İLE ETKİN MÜCADELE

Vektörle mücadelede teknolojiden de faydalanan Muğla Büyükşehir Belediyesi, sahada kullanılan araçlardaki entegre takip sistemleri sayesinde yapılan ilaçlama çalışmalarını dijital ortamda kayıt altına alıyor. Böylece müdahale edilen alanlar takip edilerek etkinlik analizleri yapılabiliyor. Elde edilen veriler, ilaçlama programlarının daha verimli ve stratejik şekilde planlanmasına olanak sağlıyor.

BAŞKAN ARAS “ MUĞLAMIZI VE HEMŞEHRİLERİMİZİ KORUYAN HİZMETLERİMİZ SÜRECEK”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği şehirlerin başında gelen Muğla’da vatandaşların huzuru, mutluluğu için 7/24 çalıştıklarını söyledi.

Başkan Aras; “Doğası, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile özellikle yaz aylarında çekim merkezi olan şehrimizde vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu, sağlığı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm hizmetlerimizde aklı ve bilimi rehber ediniyor, alanlarında uzman personelimizle hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlığı için çok önemli bir konu olan vektörle mücadelede de bu hizmetlerimizden birisi. Sahada yapılan çalışmalar sonucu Muğla’ya özgü türlere karşı doğaya zarar vermeyen yöntemlerle ilaçlamalarımızı yapıyor, hem doğal dengeyi hem de vatandaşlarımızın sağlığını koruyoruz. Vektörle mücadele için 61 yeni aracı da Büyükşehir Belediye’mize kazandırdık. Muğla’mız ve hemşehrilerimize hizmet için yatırımlarımız devam edecek.” dedi.