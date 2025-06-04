Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde il genelinde vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm birimleriyle kapsamlı hazırlıklarını tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Toplu ulaşımda ücretsiz seferlerden mezarlık temizliklerine, sağlık desteklerinden zabıta denetimlerine kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmalarla, bayram süresince olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri, 13 ilçede 7/24 esasına göre görev başında olacak.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUTTAŞ toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. 6 Haziran Cuma günü başlayacak uygulama, 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar devam edecek. Sefer saatleri ve güzergâhlarla ilgili detaylı bilgiye www.mugla.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

SAĞLIK EKİPLERİ BAYRAMDA GÖREV BAŞINDA

Evde bakım hizmeti kapsamında hasta, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların tıraş, pansuman, enjeksiyon ve ilaç temini gibi ihtiyaçları bayram boyunca karşılanacak. Hasta nakil ambulansı hizmetiyle acil hastalar evlerinden alınarak hastaneye ulaştırılacak, işlemleri sonrası tekrar evlerine bırakılacak.

Büyükşehir Çağrı Merkezi ise bayram boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

MEZARLIKLAR TEMİZLENDİ, BAKIMLAR TAMAMLANDI

Muğla’nın 13 ilçesinde 1426 mezarlık alanında temizlik, bakım, onarım ve yabani ot ilaçlama çalışmaları tamamlandı. Bayram ziyaretleri öncesinde yapılan bu çalışmalarla mezarlık alanları daha düzenli ve ziyaret edilebilir hale getirildi.

MUSKİ 7/24 NÖBETTE

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), bayram süresince meydana gelebilecek arıza ve su kesintilerine karşı tüm ilçelerde nöbetçi ekiplerle hazır olacak. Depo ve şebeke hatlarında bakım ve kontroller tamamlanarak olası su sorunlarının önüne geçilmesi amaçlandı.

ZABITA VE İTFAİYE EKİPLERİ DENETİMDE VE GÖREVDE

Zabıta ekipleri, bayram öncesinde ekmek ve pide fırınları ile pastanelerde hijyen, gramaj ve ürün kalitesine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İtfaiye ekipleri de acil durumlara hızlı müdahale için bayram süresince görev başında olacak.

BAŞKAN ARAS: “TÜM HAZIRLIKLARIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU İÇİN”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı öncesi yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bayramlar, birlik ve beraberliğin, dayanışma ve kardeşliğin en yoğun şekilde hissedildiği özel günlerdir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle halkımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için hazırlıklarımızı titizlikle tamamladık. Toplu ulaşımdan sağlık hizmetlerine, mezarlık düzenlemelerinden zabıta denetimlerine kadar geniş bir yelpazede kentimizin her köşesinde vatandaşlarımızın yanındayız. 13 ilçemizde ekiplerimiz bayram süresince 7 gün 24 saat görev başında olacak. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.”