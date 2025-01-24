Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Kupası yarışlarına katılan Mudanya Belediyesi sporcuları Gökhan Uzuntaş ve Muhammed Yıldız üç günde dört madalya kazanarak Mudanya’ya gurur yaşattı.BURSA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 19-22 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla sona erdi.

Mudanya Belediyesi sporcuları üç günde, üç farklı disiplinde, üç kürsü ve dört madalya ile Türkiye Kupası 1. Etap Yarışlarını tamamlayarak Mudanya’ya gurur yaşattı.

Yarışlarda Mudanya’yı temsil eden üçsporcudan Gökhan Uzuntaş TT, yol ve kriteryum yarışlarının tamamında genel klasman birincisi olarak en yüksek puana ulaştı ve turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı. Muhammed Yıldız ise, TT kategorisinde ikinci olarak yarışları başarıyla tamamladı.

Başarılı sporcuları kutlayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, başarılarıyla Mudanya'yı gururlandıran sporcu, antrenör ve emeği geçen tüm destekçilere teşekkür ederken, ilçenin bayrağını her alanda dalgalandıran sporcularla gurur duyduğunu söyledi.