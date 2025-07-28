Bursa'da Mudanya Belediyesi, Altıntaş Mahallesi’nde orman yangını riskini azaltmak için temizlik çalışması yaparken, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, çevre ilçelerde yaşanan orman yangınlarının ardından yangın riski taşıyan alanlarda temizlik seferberliği başlattı.

Altıntaş Mahallesi Çamlıbel Konaklamasız Orman Parkı’nda gerçekleştirilen çalışmada, yangına yol açabilecek cam ve plastik şişeler, benzin bidonları, yanmış ahşap parçaları, alüminyum folyolar, hacamat kabı ve gözlük camları gibi atıklar toplandı.

Mudanya teyakkuzda!Küçük bir cam parçası, bir dikkatsizlik, bir ömürlük pişmanlık olmasın diye…Hepimiz sahadayız.Çünkü temizlik, yangına karşı en basit ama en etkili savunmadır. pic.twitter.com/xBrrkusIM7— Mudanya Belediyesi (@MudanyaBel) July 28, 2025

Çalışmalara Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye çalışanları, Mudanya Kent Konseyi üyeleri ve çevreci örgütler katıldı.

Başkan Dalgıç, orman yangınlarının büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, “Temizlenmeyen bir cam şişe bile büyük bir felaketi tetikleyebilir. Temizlik, yangına karşı en basit ama en etkili savunma. Toplumsal farkındalıkla bu riski azaltabiliriz” dedi.

Türkiye’de orman yangınlarının en çok 15-30 Temmuz tarihlerinde yaşandığını anımsatan Başkan Dalgıç, “Yangın çıkmadan önlem almak şart. Bu çalışma farkındalık yaratırsa, bir kişiyi bile harekete geçirsek büyük bir adım olur. Kırsal mahallelerimizde ekiplerimiz teyakkuzda, tüm birimlerimiz görev başında” diye konuştu. Yaz aylarında artan nüfusun temizlik çalışmalarını zorlaştırdığını ifade eden Başkan Dalgıç, “Ekiplerimiz özveriyle çalışıyor, ancak bu mücadelede yalnız kalmamalıyız. Temizlik sadece belediyenin değil, tüm toplumun sorumluluğu. Her yurttaştan çevresine örnek olmasını ve gerektiğinde uyarmasını rica ediyorum” dedi.