Bursa'nın Mudanya ilçesinde Şükrü Çavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş'ın 2019 yerel seçimleriyle birlikte başlattığı 'İyilik Hareketi' hayırseverlerin desteğiyle devam ediyor.BURSA (İGFA) - Mudanya'da Şükrü Çavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş'ın 'İyilikte Yarışalım' çağrısı hayırseverlerden yanıt buluyor.

Muhtar Şaş'ın iyilik hareketine katkıda bulunan isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, ihtiyaç sahibi 10 çocuğa kışlık mont alarak, çocukları sevindirdi. "Hayırsever bir ablamız 10 çocuğa kışlık mont aldı" diyen Muhtar Şaş, "Kendisi de çocuklar kadar sevindi. İyilik Hareketimize destek vererek 10 çocuğumuza kışlık mont giydiren yardımsever ablamıza çok teşekkür ediyorum. Tüm yardımseverlerimizden Allah razı olsun" dedi.

Yapılan pek çok iyiliğin açıklanmadığına dikkat çeken Muhtar Şaş, ağırlaşan hayat şartlarında geçimlerini ve ihtiyaçlarını güçlükle ve çoğu zaman yetersiz olarak karşılamaya çalışan bir kesim olduğunu belirterek, "Gelin bu insanlarımıza zor günleri atlatıncaya dek destek olalım. Çocuklar sevinsin, anneler huzurla uyusun, babalar evlatlarına mahcup olmasın. Kışlık iyiliğimizi yapalım kalplerimiz üşümesin" çağrısında bulundu.