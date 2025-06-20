Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kaymakam Ayhan Terzi, Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının son gününde karne törenini bu yıl eğitim öğretime yeni başlayan Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Okul Müdürü Cafer Narin'in ev sahipliğindeki programda Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun ile birlikte şehit Tunahan Yavuz'un ailesi ve velilerin de hazır bulunduğu etkinlikte, sınıflara girerek öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Terzi, onların mutluluğunu paylaşarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaymakam Terzi, öğretmenlerin özverili çalışmalarını takdir ederken, ailelere de çocuklarının eğitim sürecindeki destekleri için teşekkürlerini iletti.

Karne alan tüm öğrencilerimize güzel bir tatil dönemi dileyen Kaymakam Terzi, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına dinlenmiş, motive olmuş ve daha büyük hedeflerle dönmelerini temenni etti.

Katılımcı protokol, karne töreni sonrasında okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi.