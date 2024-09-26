Bursa'da Mudanya Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri market işletmelerine denetimlerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye bünyesindeki Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezindeki marketlerde denetimlerde bulundu.

Raf ve kasa etiketlerinin uyumluluğu ile son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti için yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere gerekli idari yaptırımlar uyguladı.

Ekipler, marketlerde işyeri ruhsatı, son kullanma tarihi, reyon-kasa fiyat uyuşmazlığını inceledi.

Kurallara titizlikle uyan işletmelerimize teşekkür edilirken, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.