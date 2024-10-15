Bursa'nın Mudanya ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve büyük mücadelelere sahne olan “2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali” 485 sporcuyla bu yılın en fazla katılımın olduğu triatlon yarışı oldu.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, Mudanya Kaymakamlığı ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen “2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali” 485 sporcuyla bu yılın en yüksek katılımlı yarışı oldu.

İki gün süren zorlu yarışlara sahne olan finaller, 2024 yılında Türkiye’de yapılan ve en fazla sporcunun katılım sağladığı triatlon yarışı olma özelliğine sahip oldu.

13 ile 70 yaş arası 485 triatletin, Elit, Genç, Yıldız, Yaş Grupları, M3 ve PTS olmak üzere 17 ayrı yaş kategorisinde yarıştı. Mudanya; sporcular, antrenörler ve yakınları ile toplamda bin 500 kişiyi ağırladı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, olağanüstü bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda uluslararası triatlon yarışlarına ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.