Bursa'nın Mudanya ilçesinde yılın ilk toplantısını yapan Mudanya Belediyesi Meclisi, Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri’ne Mudanya’ya uzun yıllar hizmet eden esnafın efsane başkanı Emir Ali Usta’nın isminin verilmesini oybirliğiyle karara bağladı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Tirilye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç başkanlığındaki toplantıda Mudanya esnaf teşkilatlarına 25 yılı aşkın başkanlık yaparken 2020 yılında vefat eden merhum Emir Ali Usta’ya vefa örneği gösterildi.

CHP grubunun önergesi ve Mudanya Esnaf Teşkilatları’nın talepleri doğrultusunda, Mudanya'da uzun yıllar Esnaf Sanatkarlar Odası ile Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevlerini üstlenen ve Güzelyalı'daki pazar yerinin ilçeye kazandırılmasında büyük emekleri olan merhum Usta’nın ismi oybirliğiyle Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri’ne verildi.

“DAİMA İLERİYE BAKMALIYIZ”

Meclisin oy birliği ile aldığı karar sonrasında merhum başkan Emir Ali Usta'yı rahmetle anan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya’ya yaptıkları için teşekkür etti. "Umarım Mudanyalılar hepimizi böyle güzel anarlar” diyen Başkan Dalgıç, tüm Meclis üyelerine Mudanya’ya hizmet için dertlendiklerinden dolayı teşekkür ederken, "Geçmişe değil, geleceğe bakmak lazım. Mudanyalılar bizlere oy verip, bu görevlere getirdiler. Bizler daima ileriye bakmalıyız. Mudanya’nın geleceğini planlamalıyız. Geçmişte olan geçmişte kalmıştır. Önemli olan bugünümüzdür, geleceğimizdir. Geleceğimiz için, bugünümüzü doğru planlamamız gerekiyor" diye konuştu.