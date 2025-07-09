MST İş Makinaları bünyesindeki MST Akademi, 2024-2025’te 25 mezun verdi. 12’si MST’de personel adaylığı sürecine başladı. MST Akademi sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü kendi bünyesinde yetiştiriyor.İSTANBUL (İGFA) - MST İş Makinaları bünyesinde kurulan MST Mesleki ve Teknik Eğitim Akademisi, ilk mezunlarını verdi.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlayan Akademi, yıl boyunca mesleki ve teknik eğitim alan 43 öğrenciden 25'ini başarıyla mezun etti.

Akademide eğitim gören 18 öğrencinin programına önümüzdeki yıl devam edilecek. Mezun olan 25 gençten 12’si için ise MST bünyesinde personel adaylığı süreci başlatıldı.

MST Akademi, yalnızca sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye değil; aynı zamanda gençlere mesleki kariyerin kapılarını açmaya, eğitim süreçlerini doğrudan üretimle ilişkilendirmeye ve sanayiyle entegre bir öğrenme modeli sunmaya odaklanıyor.

Mesleki ve teknik eğitimin, ülkemizin en öncelikli meselelerinden biri olması nedeniyle oluşturulan akademi eğitim modeli çerçevesinde öğrenciler;

Bilgisayar Destekli Makina İmalat Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanlarında teknik ve uygulamalı eğitim aldı.

Eğitim programı, sadece teknik beceri kazandırmakla sınırlı kalmayıp; kişisel gelişim, takım çalışması, iş güvenliği ve iş disiplini gibi konuları da kapsayacak şekilde tasarlandı. Akademi öğrencileri, MST’nin üretim sahasında gerçek iş ortamında deneyim kazanma imkânı buldu.

Sanayi ile eğitimin kesiştiği bu model sayesinde gençler, hem kendi kariyerlerine yön verme fırsatı elde ediyor hem de ülke ekonomisinin yapı taşı olan üretim süreçlerine daha donanımlı şekilde katılabiliyor. MST Akademi, bu yönüyle yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda geleceğin sanayi profesyonellerini yetiştiren stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Programın ilk mezunları, sanayi ve eğitim iş birliğinin somut sonuçlarını ortaya koyarken; MST, bu modeli önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrenciye ulaştırmayı ve sektöre katkısını genişletmeyi hedefliyor.