Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde sıkça yaşanan su baskınları ve taşkın sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yaklaşık 92 milyon TL yatırımla önemli bir altyapı projesini hayata geçiriyor.ANTALYA (İGFA) - Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, mahallenin kuzeybatı havzasından gelen yağmur sularının kontrollü biçimde alıcı ortama iletilmesini sağlayacak yağmur suyu drenaj hattı inşa ediliyor.

SU BASKINI VE TAŞKINLARA SON

Fevzi Çakmak Mahallesi Akşemseddin Caddesi güzergâhında yürütülen çalışmalarla, 1.5x1.5 ve 2x1.5 metre kesitlerinde kutu menfezlerden oluşan toplam 1.5 kilometrelik bir yağmur suyu kanalı inşa ediliyor. ASAT Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, bölge sakinlerinin uzun süredir yaşadığı su baskını ve taşkın sorunlarını önemli ölçüde ortadan kaldıracak.

DÜDEN KANALI RAHAT NEFES ALACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yağmur sularının düzenli ve güvenli biçimde tahliyesi sağlanacak. Böylece özellikle bodrum ve zemin katları etkileyen su baskınları önlenecek, şiddetli yağışlarda sıklıkla su taşkınlarına maruz kalan Düden Kanalı’nın su yükü de hafifletilecek.

HER YAĞMURDA KORKU YAŞIYORDUK

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı altyapı çalışmasından memnuniyetini dile getiren mahalle sakinlerinden Gülsüm Sarıkeçili, taşkınlarda yaşadığı çok zor anları halen atlatamadığını belirterek, “Geçen sene yağan yağmurda aracım yan yattı, içinde mahsur kaldım. Hayatımı kaybedebilirdim. Yıllardır altyapı yetersizdi, her yağmurda zemin katları su basardı. Şimdi bu çalışmalarla artık içimiz rahat. Bu hizmeti getiren başkanımıza ve ASAT’a teşekkür ediyorum” dedi.