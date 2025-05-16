Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik korucularının terörle mücadeledeki kahramanlıklarını vurguladı. Bakanlık, korucuları hedef alan açıklamaların milletimizin birlik ve dayanışma ruhu karşısında etkisiz kalacağını belirtti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güvenlik korucularının Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik güçleriyle omuz omuza verdiği mücadeledeki önemine dikkat çekti. Bakanlık, korucuların cesaretle görev yaptığını ve terörle mücadelede şehitlik ve gazilik mertebesine ulaştığını ifade etti.

Güvenlik korucularının devlet-millet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Bakanlık, “Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak büyük bir cesaretle görev yapan güvenlik korucularımız, bu mücadelenin gerçek kahramanlarındandır” dedi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1923316051007115741

“BEYHUDE ÇABALAR ETKİSİZ KALACAK”

Korucuları hedef alan açıklamalara sert tepki gösteren Bakanlık, bu tür söylemlerin milletimizin feraseti, birlik ve dayanışma ruhu karşısında etkisiz kalacağını belirtti. Açıklamada, “Güvenlik korucularımızı hedef alan beyhude çabalar, milletimizin engin feraseti karşısında hiçbir anlam ifade etmeyecektir” ifadelerine yer verildi.