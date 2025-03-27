Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyururken, 1 Ocak'tan bu yana Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 537 olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından paylaşıldı.

Son bir haftada 14 terörist etkisiz hâle getirildiği, 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 537 olduğunun altı çizilen açıklamada, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam edildiği vurgulandı.

Terör örgütü mensuplarının son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başladığını ifade eden Tuğamiral Zeki Aktürk, "Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur. Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir" dedi.

Son bir hafta içerisinde, 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere hudutlarımızda 77 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar yakalananların sayısı 1.163 oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0k4KefJcrG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2025

HUDUTLARDA 77 ŞAHIS YAKALANDI

Bu arada birliklerin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında korunan hudutlarda ise son bir hafta içerisinde, 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 şahsın yakalandığını duyuran Tuğamiral Aktürk, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının bin 163 olduğu ve son bir haftada engellenen 2 bin 290 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının ise 17 bin 315’e ulaştığı kaydedildi.