Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 478'e yükseldi.ANKARA(İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Makine ve Kimya Endüstrisinin 75’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İmalât-ı Harbiye Müzesinde gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Makine ve Kimya Endüstrisinin 75’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İmalât-ı Harbiye Müzesinde gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada "Bölgeden gelen algı yaratma maksatlı haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Bahse konu haberler doğru değildir. Bu tür haberlerin Bakanlığımız ile irtibata geçilerek teyit edilmesi önemlidir.

SON BİR HAFTADA 26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 478'e yükseldi.

HUDUTLARDA 99 ŞAHIS YAKALANDI

Son bir hafta içerisinde 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalandı, bin 357 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 oldu.