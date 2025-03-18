Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Yılın ilk iki ayında 302 bin 544 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Şubat ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayımladı. Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 azaldı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 41,1, minibüste yüzde 29,2 artarken motosiklette yüzde 47,2, traktörde yüzde 38,1, kamyonette yüzde 31,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 26,0, kamyonda yüzde 23,4 ve otomobilde yüzde 10,6 azaldı.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,0'ını motosiklet, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 762 bin 109 adet taşıtın devri yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,4'ü Renault, yüzde 9,7'si Toyota, yüzde 7,6'sı Fiat, yüzde 7,3'ü Hyundai, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 4,9'u Peugeot, yüzde 4,3'ü Opel, yüzde 3,5'i Skoda, yüzde 3,5'i Ford, yüzde 3,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3,1'i Citroen, yüzde 2,9'u BMW, yüzde 2,9'u Chery, yüzde 2,8'i Nissan, yüzde 2,5'i BYD, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 1,9'u Dacia, yüzde 1,6'sı Honda, yüzde 1,4'ü Mini ve yüzde 13,9'u diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 49,3'ü benzin yakıtlı olduğu ve en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldığı gözlendi.

Bu arada Ocak-Şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin 67 bin 122'si gri renkli oldu.