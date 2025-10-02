Türk mobilya sektöründe tasarımcılar ile mobilya sektörünü bir araya getirerek, tasarım kültürünün mobilya sektöründe tabana yayılması, uluslararası piyasada rekabet gücünün yükselmesi ve Türk Mobilyasının tüm dünyada bir marka olması için düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nda dereceye giren tasarımlar belli oldu.İZMİR (İGFA) - Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından bu sene Eko-Tasarım temasıyla düzenlenen, Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen “5. Ezber Bozan Tasarım Yarışması Ödül Töreni” Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Profesyonel kategoride; YO TABLE isimli tasarımıyla Alper Gündüz birincilik mutluluğu yaşarken, öğrenci kategorisinde; Beyza Tunç ve Selin Yürekli, MORPHI adını verdikleri tasarımla birinciliği elde ettiler.

Tasarımcılar ile mobilya sektörünü bir araya getirerek, tasarım kültürünün tabana yayılması ve Türk Mobilyasının tüm dünyada bir marka olması yönünde önemli ve emin adımlar attıklarını belirten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Türkiye olarak mobilya sektöründe ortalama ihracat birim fiyatımızın yükselmesi için tasarıma daha fazla önem vermeliyiz. 2024 yılı ortalama kg fiyatımız 3,41 USD. Ege Mobilyası olarak ise ortalama ihracat birim fiyatımız 3,45 USD. Ege olarak daha yüksek birim fiyatla ihracat yapıyor olmamız da gösteriyor ki gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle katma değerli ihracat hedefimiz için doğru yolda ilerliyoruz, ancak atmamız gereken daha çok adım var. Bunun için paydaşlarımızın desteği her zaman için önem taşıyor” dedi.

Ezber Bozan Tasarım Yarışması yanı sıra Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri, fuarlar ve URGE Kümelenme projesi kapsamında yurt dışı pazarlama faaliyetlerine ağırlık vererek yeni pazarları keşfetmeyi hedeflediklerini paylaşan Gürle, "Birlik olarak, alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonlarına büyük bir önem atfediyoruz. 2024 yılı içerisinde mayıs ayında Suudi Arabistan, Ekim ayında Fas ve aralık ayında Hindistan’a; 2025 yılı içerisinde şubat ayında Irak, mayıs ayında Suudi Arabistan, haziran ayında Neocon Show 2025 fuarıyla eş zamanlı olacak şekilde Şikago/ A.B.D.’ye yönelik düzenlediğimiz mobilya ticaret heyeti sayesinde firmalarımızın yeni iş fırsatları yakalamalarını sağladık. Bu seneyi Kasım ayında Bulgaristan- Romanya ve aralık ayında ise Maden ve Demir Birliklerimiz ortaklığında düzenleyeceğimiz Yapı Malzemeleri sektörüne yönelik Suudi Arabistan Ticaret Heyeti düzenleyerek bitirmeyi umuyoruz. Tabii ki önümüzdeki sene ve senelerde de sektörümüzü tüm dünyaya tanıtmak için düzenlediğimiz faaliyetlerimiz devam edecek. Ticaret heyetlerimiz dışında UR-GE projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz birçok eğitimin yanı sıra Eylül ayında 16 proje katılımcısı firmamız ile Furniture China fuar ziyareti düzenleyerek ilk yurtdışı pazarlama faaliyetimizi de gerçekleştirmiş olduk.” diye konuştu.

Ezber Bozan Tasarım Yarışması Ödül Törenlerine ikinci kez katıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'de Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın düzenlenmesinin İzmir adına bir onur olduğunu vurguladı.