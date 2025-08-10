30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Minikler Taekwondo Şampiyonası, bu yıl Yenişehir’de gerçekleştirilecek. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir’de ilk defa düzenlenecek olan Minikler Taekwondo Şampiyonası'na tüm halkımızı davet ediyor, bu anlamlı etkinlikte minik sporculara destek olmaya çağırıyorum" dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için hazırlıklar sürüyor. Etkinlik öncesinde, Bursa Taekwondo İl Temsilcisi Halil Günaz, Taekwondo İl Tertip Komite Başkanı Ümit Kulak, Türkiye Taekwondo Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Coşkun Yıldız ve Bursa ASFK Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Rıza Serhilal, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından, şampiyonanın gerçekleştirileceği 100. Yıl Cumhuriyet Spor Tesisleri Kapalı Spor Salonu heyet tarafından yerinde incelendi.

MİNİK SPORCULARA TAM DESTEK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ercan Özel, sporu ve gençleri destekleyen projelere büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Yenişehir’de sporu ön plana çıkarmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Sporun tabana yayılması ve ilçemizdeki çocuklarımızın da spora olan ilgisini artırmak için taleplerimizi ilgili bakanlık ve federasyona ilettik. Taleplerimiz sonucunda 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, 17-18 Ağustos tarihlerinde ilçemizde düzenlenecek olan Minikler Taekwondo Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız. Minik sporcularımızı ilçemizde bir araya getirerek hem sporu teşvik etmeyi hem de milli birlik ve beraberliğimizin önemini vurgulamayı hedefliyoruz. Bu şampiyona, çocuklarımızın yeteneklerini sergilemeleri, tecrübe kazanmaları ve spor kültürünü benimsemeleri açısından son derece değerli bir organizasyon.”

YENİŞEHİR’DE İLK DEFA

Başkan Özel, organizasyonun çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, şampiyonanın aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ruhunu yansıtan anlamlı bir atmosfer sunacağını söyledi. Yenişehir’de ilk defa Taekwondo Şampiyonası düzenleneceğini ifade eden Başkan Ercan Özel, “Tüm halkımızı bu özel etkinliğe davet ediyorum. Gelin, minik sporcularımızı birlikte destekleyelim ve Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.