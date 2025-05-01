Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları’nda eğitim alan çocuk korosu, NFK Kültür Merkezi’nde sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sanata ve genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha güçlü bir organizasyonla ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları’nda (KAMEK) eğitim alan çocuklar, aylar süren titiz çalışmalarının ardından sahneye çıkarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

MİNİKLERDEN BÜYÜK PERFORMANS

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. KAMEK Çocuk Korosu’nun sahne aldığı etkinlikte, minik sanatçılar uzun süredir hazırlandıkları zengin repertuarlarını başarıyla seslendirdi. Türk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan konser programı, dinleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Çocukların sahne üzerindeki özgüveni ve uyumu, izleyenlerden tam not aldı.

HALK OYUNLARI EKİBİ GECEYE RENK KATTI

Programda sahne alan Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ise sergilediği gösterilerle geceye farklı bir renk kattı. Yöresel motiflerin ön planda olduğu halk oyunları gösterisi, salonu dolduran müzikseverlerden büyük alkış aldı.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDILAR

Gece boyunca salonda coşku hiç eksik olmadı. Performanslarıyla hem göz dolduran hem de duygulandıran minik sanatçılar, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Aileler, sanatseverler ve davetliler, etkinliğin ardından çocukları ve eğitmenleri tebrik ederek, Büyükşehir Belediyesine böyle anlamlı bir organizasyon düzenlediği için teşekkür etti.