Antalya'nın Kumluca ilçesinde TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu Jimnastik Kulübü tarafından düzenlenen 1. Geleneksel Okul Öncesi 5 Yaş Karakucak Güreş Turnuvası okul bahçesinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesinde, TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu Jimnastik Kulübü tarafından düzenlenen 1. Geleneksel Okul Öncesi 5 Yaş Karakucak Güreş Turnuvası, okul bahçesinde coşkuyla gerçekleşti.

Minik pehlivanların mücadele ettiği etkinliğe, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, İlçe Spor Müdürü Erol Koca, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin, Ziraat Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ve pehlivan Serkan Serttürk’ün yanı sıra çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Okul Müdürü Fatih Çelik, açılışta, “Ata sporumuz güreşi miniklere sevdirerek kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz,” dedi. Başpehlivan Orhan Okulu, miniklerin mücadelesinin güreşin geleceği için umut verici olduğunu belirtirken, Yusuf Tekdemir, sporun karakter gelişimine katkısını vurguladı.

FİNALDE NEFES KESEN MÜCADELE

Turnuvanın finali, Ayabars Tufan (AK Parti adına) ile Emin Korucu (MHP adına) arasında geçti. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakada Emin Korucu, başpehlivan unvanını kazanarak alkış topladı. Cazgır Yörükoğlu Süleyman’ın coşkulu anonsları ve davul-zurna eşliğinde keşkek ikramı etkinliğe renk kattı.

Güreş ağalığını, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Zeki Çiftçi üstlendi. Ödül töreninde, minik güreşçilere madalya ve hediyeler, Orhan Okulu, Serkan Serttürk ve protokol üyeleri tarafından verildi. Organizasyon, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu, turnuvanın her yıl büyüyerek geleneksel bir şölene dönüşeceğini duyurdu.