Kayseri’de tayının kırık ayağı için gözyaşı döken Eyüphan’ın feryadı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı harekete geçirdi; Nazlı artık sağlıkla koşuyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin bir köyünde yaşayan minik Eyüphan’ın, sevgili tayı Nazlı’nın ayağının kırılmasıyla başlayan hüzünlü hikayesi, mutlu bir sona kavuştu.

“Nazlı’yı kaybetmek istemiyorum” diyerek CİMER’e ulaşan Eyüphan’ın içten mesajı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakan İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla Kayseri’deki veteriner hekimler, Nazlı’nın tedavisini hızla tamamlayarak küçük dostlarını yeniden buluşturdu.

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhaba İbrahim Amca” diye başlayan mesajın kendilerini derinden etkilediğini belirtti. Eyüphan’ın hayvan sevgisi ve merhametinin herkese ilham olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Çocukların sevgisi, hayvanlara duyduğu merhamet bizim yolumuzu aydınlatıyor. İyi ki varsın Eyüphan” dedi.

Nazlı’nın sağlıkla yeniden koşmaya başlaması, Eyüphan’ın yüzünü güldürdü.