TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, gelişen yapay zekat teknolojisinin mimarlık mesleğine etkileri ve tasarımlarda nasıl kullanılabileceği konusunda ‘Yapay Zeka ve Mekan’ etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB), Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte UMAI LAB ekibinden Emre Öztürk, Selen Çiçek, Mehmet Sadık Aksu ve Kaan Bingöl sunumlar ve atölyeler gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Bilişim Eğitim Komitesi Üyesi Sümeyye Umut, “Bugün burada, mimarlığın yalnızca mekânla değil; aynı zamanda veriyle, kültürle ve teknolojiyle nasıl iç içe geçtiğini konuşmak üzere bir araya geldik. Bu etkinlik, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Bilişim Komitesi olarak, mimarlığın günümüz dinamikleriyle kurduğu ilişkiye dair bir alan açma niyetinden doğdu. Gün boyunca, kodlama ile mekânsal tasarımın kesişimlerinden, yapay zekânın mimari süreçlerdeki rolüne; dijital kültürlerin mekân üretimine etkisinden, veri temelli tasarım stratejilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede ilham verici konuşmalar ve atölyeler sizleri bekliyor olacak. Bu süreçte yanımızda olan UmaiLab ekibine, bize desteklerini esirgemedikleri ve katkılarıyla bu etkinliği güçlendirdikleri için gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca, Eğitim ve Bilişim Komitesi’ndeki tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve emekleri için ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Umarım buradan sadece bilgi değil, aynı zamanda yeni bağlantılar, yeni sorular ve ilhamlarla ayrılırsınız” şeklinde konuştu.

Etkinliği değerlendiren Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ise “Mimarlar Odası Bursa Şubesi Bilişim Komitesi’nin girişimiyle organize edilen ‘Yapay Zeka ve Mekan: Tasarımın Yeni Bilme Biçimleri’ etkinliği ile tasarım ve mimarlık dünyasını yapay zekâ ile buluşturmayı hedefledik. Etkinlik kapsamında yapay zekanın mimari tasarıma entegrasyonu, yaratıcı kodlama, kültürel miras alanında kişiselleştirilmiş yapay zeka asistanları ve çok modlu modellemeler gibi birçok güncel konu ele alındı. Gün boyu süren sunumlar, atölyeler ve panel oturumlarıyla alanında uzman isimler katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak, meslek alanımızda dijital dönüşümün etkilerini değerlendirmeye ve yapay zeka gibi yükselen teknolojilerin etik, kültürel ve toplumsal boyutlarını birlikte tartışmaya olanak tanıyan etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bilimsel temelli, katılımcı ve kamusal yararı gözeten bu tür platformların, mesleki gelişim ve toplumsal farkındalık açısından son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getiren, ihtiyaca özel yenilikçi ve veri odaklı çözümler geliştiren bir yapay zeka araştırma ve danışmanlık laboratuvarı olan UMAI LAB üyelerinden Yapay Zeka Mühendisi Emre Öztürk’ün yapay zeka konusunda yaptığı detaylı bir sunumla başlayan etkinlik, Yüksek Mimar Mehmet Sadık Aksu’nun ‘Yaratıcı Kodlama’ üzerine gerçekleştirdiği uygulamalı atölye ile devam etti. Sonrasında Yüksek Mimar Selen Çiçek’in ‘Mimari Tasarım İş Akışında Yapay Zeka Araçları: Çok Modlu Modeller’ başlıklı atölyesiyle devam eden programda, Yüksek Mimar Kaan Bingöl’ün ‘Algebran’ uygulamasını anlattığı atölyenin ardından tüm konuşmacıların ortak katılım sağladığı panele geçildi.

Panelin bitiminde Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek’in konuşmacılara teşekkür plaketi takdim ettiği etkinlik düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.