Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bursa Gençliği Sporun Yıldızları ile Buluşuyor’ programına konuk olan Okçuluk Milli Takımı sporcuları Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammet Abdullah Yıldırmış, Bursalı gençlerle buluşarak deneyimlerini paylaştı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bursa Gençliği Sporun Yıldızları ile Buluşuyor” projesiyle, farklı spor dallarından seçkin sporcular Bursalı gençlerle buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen buluşmaların son konukları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalyanın sahibi olup Türkiye’nin ilk takım sporları madalyasını kazanan Okçuluk Milli Takımı sporcuları Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammet Abdullah Yıldırmış oldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız ve çok sayıda genç katıldı. Spora meraklı gençlere başarıya giden yoldaki azim, kararlılık ve çalışmalarını anlatan Milli sporcular, gençlerin merak ettiği soruları da cevapladı. Dünya Şampiyonası için çok çalıştıklarını belirten Milli sporcular, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda aldıkları bronz madalyanın rengini 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nda altına çevirmek için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Milli Okçuları başarılardan dolayı kutladı. Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye adına bir ilki başarıp göğsümüzü kabartan sporcularla gurur duyduklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Milli okçularımız, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyayı hedefliyor. Orada yine bir ilki başaracaklarına inanıyorum” dedi. Bursalı gençleri milli sporcularla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozbey, başarılı sporcuların vereceği önerilerin birçok gencin de başarıya ulaşmasını sağlayacağını belirtti. Ailelerin gençleri mutlaka spora yönlendirmesini tavsiye eden Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki spor alanlarını çoğaltıp sporu tüm gençlerimiz için ulaşılabilir hale getirmek istiyoruz. Bunun için tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz. Hepinize spor dolu günler diliyorum” diye konuştu.