Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle Belgenet Sistemi’ne giriş yapılmaya çalışıldığı iddialarına yanıt verdi. Daire başkanının dikkati sayesinde sızma girişimi fark edilerek e-imza iptal edildi, IP adresleri tespit edilen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle Belgenet Sistemi’ne giriş yapılmaya çalışıldığı iddialarını doğruladı.

Bakanlık, Genel Satış Daire Başkanı’nın bilgisi dışında e-devlet hesabına e-imza ile giriş yapıldığını fark etmesi üzerine harekete geçtiğini bildirdi.

HIZLI MÜDAHALE İLE İŞLEM ENGELLENDİ

Açıklamaya göre, daire başkanı durumu öğrenir öğrenmez Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Aynı gün adına düzenlenen e-imza iptal edildi ve olay Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bildirildi.

Yapılan incelemede, e-imzanın hızlı bir şekilde iptal edilmesi sayesinde sistemde herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERE SUÇ DUYURUSU

Bakanlık, e-imzayı üreten ve Belgenet Sistemi’ne bağlanmaya çalışan kişilerin IP adreslerini tespit edilirken, şüpheliler hakkında 25 Haziran 2025’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.