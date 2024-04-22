Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayan Güney, öğrencilerin sınava azimle, gayretle hazırlandığını, sınav hazırlık sürecinde desteklerinden ötürü öğretmen ve ailelere teşekkür etti.

Sınavdan alınan sonuçların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını vurgulayan Güney, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili öğrenciler, büyük bir azimle ve gayretle hazırlandığınız İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’ndan güzel bir netice almanızı diliyor, desteklerini esirgemeyen öğretmenlerinize ve ailelerinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Sizlere olan inancımı bir kez daha dile getiriyor, sınavdan aldığınız sonuçların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mevlam yar ve yardımcınız olsun."