Toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in yanı sıra şube müdürleri Ali Aktaş, Muammer Şimşek, Ramazan Demir ve Cuma Temel, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve ilde görev yapan basın mensupları katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, bakanlık projeleri, ulusal projeler ve yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin akademik başarısını artırma hedefiyle birlikte sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunmak için il bazında planlanan ve uygulanmaya başlanan projelerden bahsetti. Güney, burada yaptığı konuşmada, “Basının gücünü kimse yadsıyamaz.

Bu anlamda yaptığınız işi çok kıymetli buluyorum. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kısa bir dönem öncesinde bir bayrak değişimi oldu. Daha önce görev yapan arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim. Biz de devraldığımız bayrağı layık olduğu yerlere taşıyacağız. On beş bin öğrencinin geleceği ve hayatı için ciddi kararlar almak durumundayız. ‘Bir insanı yaşatmak tüm insanları yaşatmak gibidir’ felsefesiyle hareket ediyoruz. Büyük bir sorumluluğun altındayız. Bu sorumluluğu da hakkıyla yerine getirme gayretindeyiz.

Ortaklaşa yapılan işlerin, takım hâlinde yapılan çalışmaların faydalı olacağını düşünüyoruz. Sizler de bu takımın bir parçasısınız.

Çünkü görünür olmak, tanınmak, yapılan anlamlı çalışmaları tanıtmak zorundayız. Bu da ancak basın aracılığıyla oluyor. İnşallah birlikte güzel işler yapacağız.

21 Ekim Gazeteciler Gününüzü şimdiden kutluyorum” dedi. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da 2013 yılında Bayburt'un eğitim sıralamasında Türkiye 20.'liği gibi başarıları gördüğünü fakat günümüzde 65. sıralara gerilediğini hatırlatarak, yapılacak çalışmaların eski parlak dönemlerin yeniden yakalanmasına ve aşılmasına vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Toplantının sonunda Müdür Güney, basın mensuplarına kitap hediye etti.