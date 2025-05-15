CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, 2024’teki sokak hayvanları düzenlemelerinin hayvan hakları ve belediyeler üzerindeki olumsuz etkilerini sorgulayan bir yazılı soru önergesi verdi. Milletvekili Özcan, “Aşılat, kısırlaştır, yerinde yaşat” ilkesinin terk edildiğini ve belediyelere siyasi cezalar kesildiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Türkiye’deki 4 milyon sahipsiz hayvana karşın barınak kapasitesinin sadece 100 bin olduğunu vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sokak hayvanlarını barınaklara hapsetme politikasını eleştirdi.

2024 yılında “aşılat, kısırlaştır, yerinde yaşat” ilkesinin terk edildiğini, hayvanların sağlıksız barınaklara kapatıldığını ve belediyelere mali destek yerine ağır cezalar kesildiğini ifade etti.

Milletvekili Özcan, Bodrum Belediyesi’ne 100 milyon, Milas Belediyesi’ne 1 milyon TL ceza kesildiğini, ancak Muğla’daki belediyelere 5199 sayılı Kanun kapsamında mali destek sağlanmadığını belirterek, "“Bu cezalar, muhalif belediyelerin bütçesini işlemez hale getiren siyasi bir baskı mı?” diye sordu ve Bakanlık’tan destek talep etti.

AYM KARARI VE CHP’NİN TUTUMU

2024 düzenlemelerinin hayvanların öldürülmesine olanak tanıdığını, CHP’nin bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını ancak AYM’nin 7 Mayıs 2025’te iptal başvurusunu reddettiğini hatırlatan Milletvekili Özcan, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in dediği gibi, bu cinayeti işlemeyiz. Çocuklarımız ve hayvanlarımız güvenle yaşayacağı politikaları savunacağız” dedi.

Milletvekili Özcan, önergesinde ayrıca, 5199 sayılı Kanun kapsamında hangi belediyelere ne kadar destek ve ceza verildiği, Muğla’ya neden destek sağlanmadığı ve 2023’ten beri mikroçip uygulanan hayvan sayılarını da sordu.